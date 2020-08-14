Смольный: ежедневно в Петербурге госпитализируют до 200 человек с коронавирусом

Смольный: ежедневно в Петербурге госпитализируют до 200 человек с коронавирусом
В городе ежедневно проводят тесты на коронавирус. Фото: Baltphoto/ Valentin Egorshin-1-7

В Северной столице продолжают госпитализировать горожан, инфицированных коронавирусом. Ежедневно в медучреждения доставляют до 200 пациентов с подозрением на Covid-19.

Об этом стало известно в пятницу, 14 августа. Так, в разные дни госпитализируют то 100 до 200 пациентов с подозрением на новую коронавирусную инфекцию.

Как сообщили в комитете по здравоохранению Петербурга, у многих пациентов лабораторным методом болезнь не подтверждается.

Напомним, о вспышке пневмонии неизвестного происхождения власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) 31 декабря 2019 года. Выяснилось, что возбудителем болезни является новый тип коронавируса. Уже 11 марта ВОЗ признала ситуацию пандемией.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Петербург поднялся на второе место по числу новых случаев COVID-19 в России.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
комздрав коронавирус новости спб


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
КГИОП отказался признать СКК «Петербургский» памятником архитектуры
Школы, детсады и колледжи Петербурга заработают 1 сентября в обычном режиме
Смольный: ежедневно в Петербурге госпитализируют до 200 человек с коронавирусом
Скончалась певица Валентина Легкоступова
«Нерп-прохиндей»: петербуржцам рассказали о возвращении Шлиссика
В Петербурге готовят пятилетний план профилактики бездомности
Участники автопробега «Государева дорога» осмотрели ...
На набережной Фонтанки двое мальчиков на велосипеде угодили под машину