«Ничего не понятно». Школы Петербурга ждут распоряжения Смольного о торжественных линейках

До 1 сентября осталось ровно две недели, однако далеко не все петербургские школы определились с форматом Дня знаний — состоятся ли торжественные линейки или ребята сразу разойдутся по кабинетам. Городские учебные заведения ждут соответствующего распоряжения губернатора Александра Беглова.

Так, от конкретных ответов на вопросы корреспондента Gazeta.SPb.ru в академической гимназии №56 решили воздержаться. Судя по всему, желание отметить начало нового учебного года в торжественной обстановке у одной из самых знаменитых и титулованных школ есть, нет самого главного — понимания того, можно ли это сделать.

«На сегодняшний день еще ничего не понятно. Задумки есть, но распоряжения сверху противоречивы. Поэтому ничего конкретного по поводу 1 сентября мы пока сказать не можем. Попозже»,

— ответили в приемной директора.

Соответствующего распоряжения от губернатора Петербурга Александра Беглова ждут в школе №316 Фрунзенского района.

«Если по всей Российской Федерации и в субъекте «Санкт-Петербург» будут линейки, тогда и у нас будут. Если не будет, то и у нас не будет. Потому что мы живем по российским законам»,

— пояснила директор ГБОУ СОШ №316 с углубленным изучением английского языка Елена Акиньшина.

В школе №512 Невского района корреспонденту нашего издания за комментариями посоветовали обратиться в отдел образования районной администрации. А в школах №320 Приморского района и №309 Центрального района без разрешения руководства, которое еще не вышло из отпуска, на вопросы журналиста отвечать не стали.

Утвердительный ответ удалось получить лишь в гимназии №70 Петроградского района. По словам ее директора Лидии Альсеитовой, учебное учреждение готово к встрече детей. Но линейка в нем пройдет лишь для 1 и 11 классов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что, по данным комитета по образованию Петербурга, торжественные линейки в городе обязательно состоятся, но с определенными условиями — присутствовать на них смогут лишь первоклассники и выпускники. Такого же подхода придерживаются, например Крым, Благовещенск и Челябинская область. А вот Москва и Екатеринбург от традиционных мероприятий отказались — 1 сентября дети сразу пойдут на занятия. Напомним, решение насчет формата Дня знаний каждый российский регион должен принять самостоятельно. Об этом заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

Координирует работу комитета по образованию (врио председателя — Ирина Асланян) вице-губернатор Петербурга Ирина Потехина. Напомним, что ранее кресло главы ведомства занимала Жанна Воробьева, которая покинула свой пост 24 июля. Она была назначена специальным представителем губернатора Петербурга Александра Беглова.