В Петербурге рассказали о судьбе школьных линеек в новом учебном году

В Петербурге рассказали о судьбе школьных линеек в новом учебном году
Школы снова заработают оффлайн. Фото: pixabay

Эпидемия коронавирусной инфекции пока что никуда не исчезла, однако обучение в сентябре возобновится в очном формате. Прибегать к дистанционному получению знаний снова в Северной столице не намерены.

О продолжении учебы у школьников в традиционном формате с 1 сентября рассказали в городском комитете по образованию, ссылаясь на Ирину Асланян — временно исполняющую обязанности главы ведомства.

Что касается традиционных мероприятий, а именно торжественных линеек, то они обязательно состоятся, но с определенными условиями. Присутствовать на них смогут первоклассники и будущие выпускники 11 классов. Все остальные учащиеся 1 сентября просто пройдут по кабинетам на свои уроки, минуя линейку. Проведение мероприятий уже согласовали с Роспотребнадзором. Об этом сообщает «КП-Петербург».

Отметим, что 1 сентября во всех школах обязательно пройдут тематические занятия. В 2020 году они ожидаемо будут посвящены 75 годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Голикова рассказала, как проведут линейки в школах.

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В Петербурге рассказали о судьбе школьных линеек в новом учебном году