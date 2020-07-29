Голикова рассказала, как проведут линейки в школах

Школьные линейки будут проведены с соблюдением всех противоэпидемических мер. Об этом 29 июля заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании, посвященном санитарно-эпидемиологической ситуации в России.

Учебный год начнется в сентябре. Планы могут измениться в том случае, если в отдельных регионах возникнут дополнительные риски.

«При этом необходимо обеспечить проведение традиционных школьных линеек в строгом соответствии и при соблюдении противоэпидемических мер», — подчеркнула Голикова.

Она добавила, что большинство российских вузов начнут учебный год с 1 сентября. Отложить старт обучения на 14 сентября решили 8% вузов. В случае необходимости учебные заведения могут перенести начало учебного года на два месяца.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что президент России Владимир Путин оценил санитарно-эпидемиологическую ситуацию в регионах страны.