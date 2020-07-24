Жанна Воробьева покинула пост главы комитета по образованию

Жанна Воробьева освобождена от должности председателя комитета по образованию Петербурга. Пост она официально покинула с 24 июля.

Воробьеву назначали специальным представителем губернатора Петербурга. Соответствующее распоряжение подписал глава города Александр Беглов, сообщает пресс-служба Смольного.

Временно исполнять обязанности председателя комитета по образованию будет заместитель главы комитета Ирина Асланян. К работе в новой должности она приступит с 25 июля. Причины кадровых перестановок не уточняются.

Жанна Воробьева — заслуженный учитель Российской Федерации и почетный работник общего образования. С 2012 года занимала пост председателя комитета по образованию Петербурга, до этого работала в должности заместителя председателя.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Андрей Коротков ушел с поста председателя комитета по контролю за имуществом Петербурга. Так же, как и Воробьева, он назначен спецпредставителем губернатора.