Андрей Коротков покинул пост председателя ККИ

Андрей Коротков ушел с поста председателя комитета по контролю за имуществом Петербурга. С 21 июня он заступает на новую должность в Смольном.

Временно исполнять обязанности главы ККИ будет заместитель председателя комитета Маргарита Петрова. Возглавлять ведомство ей предстоит с 21 по 31 июля. С 1 августа её сменит первый заместитель председателя комитета Елена Пастухова.

Распоряжение об освобождении Короткова от должности председателя подписано в понедельник, 20 июля. После ухода он станет спецпредставителем главы Петербурга.

Андрей Коротков — первый председатель комитета по контролю за имуществом. Ведомство было создано в июле 2017 года на базе Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости (ГИКИОН), тогда же его возглавил Коротков.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что новым председателем комитета территориального развития Петербурга стал Андрей Чапуров.