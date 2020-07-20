Чапуров возглавил комитет территориального развития Петербурга

Чапуров возглавил комитет территориального развития Петербурга
Председатель Комитета территориального развития Петербурга Андрей Чапуров. Фото: пресс-служба Смольного

Новым председателем комитета территориального развития Петербурга стал Андрей Чапуров. На посту он сменил Александра Бельского, получившего повышение до вице-губернатора.

Чапуров вступил в должность 17 июля по распоряжению правительства, пишет «Мойка78». Прежде он занимал пост заместителя председателя комитета территориального развития. Работу в Смольном он получил, когда кресло губернатора занимала Валентина Матвиенко.

Бывший глава комитета Александр Бельский стал первым вице-губернатором, отвечающим за вопросы молодежной политики в Петербурге. В Смольном он курирует работу профильного комитета и отдела по связям с религиозными объединениями.

Как сообщала gazeta.spb.ru ранее, кандидатуру Бельского на посту вице-губернатора Петербурга утвердили 8 июля. Его назначение поддержали 37 депутатов Законодательного собрания, против проголосовали 10.

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