Заксобрание утвердило кандидатуру Бельского на пост вице-губернатора

Депутаты Законодательного собрания поддержали кандидатуру Александра Бельского на пост вице-губернатора Петербурга. В Смольном он будет курировать вопросы молодежной политике.
Кандидатуру Бельского рассмотрели на пленарном заседании парламента 8 июля. За его утверждение на посту проголосовали 37 депутатов, против — 10.
Выдвинуть Бельского на должность вице-губернатора предложил губернатор Петербурга Александр Беглов. Он отметил, что Бельский имеет большой опыт и хорошо справился с работой на прошлом посту.
«Я уверен, он достойно будет выполнять обязанности вице-губернатора», — отметил Беглов.
Прежде Александр Бельский возглавлял комитет территориального развития Петербурга. На посту вице-губернатора он будет отвечать за работу комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями.