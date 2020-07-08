Заксобрание утвердило кандидатуру Бельского на пост вице-губернатора

Заксобрание утвердило кандидатуру Бельского на пост вице-губернатора
Александр Бельский. Фото: сайт Муниципального совета Сестрорецка

Депутаты Законодательного собрания поддержали кандидатуру Александра Бельского на пост вице-губернатора Петербурга. В Смольном он будет курировать вопросы молодежной политике.

Кандидатуру Бельского рассмотрели на пленарном заседании парламента 8 июля. За его утверждение на посту проголосовали 37 депутатов, против — 10.

Выдвинуть Бельского на должность вице-губернатора предложил губернатор Петербурга Александр Беглов. Он отметил, что Бельский имеет большой опыт и хорошо справился с работой на прошлом посту.

«Я уверен, он достойно будет выполнять обязанности вице-губернатора», — отметил Беглов.

Прежде Александр Бельский возглавлял комитет территориального развития Петербурга. На посту вице-губернатора он будет отвечать за работу комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями.

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