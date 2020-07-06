В Петербурге может появиться новый вице-губернатор

Он будет отвечать за вопросы молодежной политики.

Речь идет о кандидатуре Александра Бельского, который в данный момент является председателем комитета территориального развития Петербурга. Возглавил его Бельский в январе 2019 года. Известно, что сегодня, 6 июля, его фамилия была вынесена на обсуждение в Смольном. Об этом сообщает АБН.

Если данная инициатива будет одобрена, то Бельский станет первым вице-губернатором, занимающийся именно молодежной политикой.

Политическая карьера Бельского началась в 2014 году. Изначально он возглавил муниципальное образование Сестрорецка, а позднее стал заместителем председателя Совета муниципальных образований Петербурга. После чего начал свою работу уже в Смольном. До политики Бельский занимался бизнесом.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что вице-губернатор Батанов станет куратором комитета финансов Петербурга.