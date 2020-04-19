Вице-губернатор Батанов станет куратором комитета финансов Петербурга

Вице-губернатор Северной столицы Эдуард Батанов станет курировать городской комитет финансов и будет ответственным за взаимодействие городской администрации с Министерством финансов.

Соответствующий документ был опубликован в воскресенье, 19 апреля, на сайте городской администрации. Теперь в ведении Эдуарда Батанова будет находиться задачи в области налоговой и финансовой политики, разработки и реализации городского бюджета. Также в зону ответственности вице-губернатора входит обеспечение роста доходов и оптимизация расходов.

Кроме того, Батанов будет контролировать взаимодействие Смольного и Министерства финансов, Федеральной налоговой службы (ФНС), казначейства РФ и Росинфомониторингом.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Смольный отложил подведение итогов конкурса на разработку проекта парка «Тучков буян» из-за пандемии коронавируса.