Смольный отложил подведение итогов конкурса на концепцию «Тучкова буяна» из-за коронавируса

Смольный отложил подведение итогов конкурса на концепцию &#171;Тучкова буяна&#187; из-за коронавируса
Подготовка конкурса стартовала в сентябре прошлого года. Организатор конкурса выступает Фонд "ДОМ.РФ", оператор – КБ "Стрелка". Фото: https://vk.com/park_spb

Власти Петербурга перенесли на сентябрь подведение итогов конкурса на концепцию арт-парка «Тучков буян» из-за пандемии коронавирусной инфекции.

По новым условиям, участники должны предоставить свои проекты ландшафтно-архитектурной концепции новой рекреационной зоны к 7 августа 2020 года. Совещание жюри, по итогам которого определится победитель, предположительно, состоится в начале сентября. Точные даты станут известны позже.

Таким образом, считают в Международном союзе архитекторов, участники конкурса смогут качественно подготовить свои разработки. Удаленная работа, на которую перешли из-за карантина почти во всех странах, осложняет процесс и снижает продуктивность.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что проведение крупной транспортной реформы в Петербурге, намеченное на лето 2020 года, планируют отложить до следующего года.

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