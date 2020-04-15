Смольный отложил подведение итогов конкурса на концепцию «Тучкова буяна» из-за коронавируса

Власти Петербурга перенесли на сентябрь подведение итогов конкурса на концепцию арт-парка «Тучков буян» из-за пандемии коронавирусной инфекции.

По новым условиям, участники должны предоставить свои проекты ландшафтно-архитектурной концепции новой рекреационной зоны к 7 августа 2020 года. Совещание жюри, по итогам которого определится победитель, предположительно, состоится в начале сентября. Точные даты станут известны позже.

Таким образом, считают в Международном союзе архитекторов, участники конкурса смогут качественно подготовить свои разработки. Удаленная работа, на которую перешли из-за карантина почти во всех странах, осложняет процесс и снижает продуктивность.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что проведение крупной транспортной реформы в Петербурге, намеченное на лето 2020 года, планируют отложить до следующего года.