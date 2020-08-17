Роспотребнадзор рекомендовал провести школьные линейки на открытом воздухе

Роспотребнадзор рекомендовал провести школьные линейки на открытом воздухе
1 сентября. Фото: pixabay

С 1 сентября возобновляется учебная деятельность, в связи с чем, Роспотребнадзор опубликовал на своем сайте новые рекомендации для образовательных учреждений.

Школьные линейки желательно провести на открытом воздухе по классам или параллелям. При этом все взрослые в этот момент должны находиться в средствах индивидуальной защиты.

Помимо этого, несмотря на улучшение эпидемиологической обстановки, школы обязаны сохранить возможность оперативного возвращения к дистанционному обучению в случае необходимости.

В школах рекомендовано сформировать определенный график обучения и обедов. В его рамках необходимо свести к минимуму возможные контакты между учащимися.

Также, любая внеурочная деятельность временно может проводиться лишь в нерабочие дни или на каникулах.

Начиная с сентября школьники не будут ходить по разным кабинетам — это будут делать только учителя. За каждым классом будет закреплено свое помещение.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что российских учителей обяжут носить защитные маски с начала учебного года.

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