Российских учителей обяжут носить защитные маски с начала учебного года

Из-за продолжающейся эпидемии коронавируса, педагоги смогут обучать школьников лишь при использовании защитных масок.

С 1 сентября возобновляется очное обучение у школьников. К дистанционному формату возвращаться в стране более не планируют. Чтобы избежать распространения болезни в стенах учреждений, преподаватели будут вести уроки в средствах индивидуальной защиты. Самим учащимся их носить необязательно — только, если их об этом попросят родители. Об этом сообщает ТАСС с ссылкой на Минпросвещения России.

Если же учителя будут игнорировать данное обязательство, то родители школьников вправе жаловаться на это в администрацию учреждений.

Отметим, что линейки 1 сентября также состоятся, но решения о формате их проведения в регионах будут приниматься самостоятельно, ведь многое зависит от эпидемиологической обстановки.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что школы Петербурга ждут распоряжения Смольного о торжественных линейках.