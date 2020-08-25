В Петербурге за сутки коронавирус подтвердился у 179 человек, 15 — скончались

В Северной столице за сутки выявили еще 179 человек, которые подхватили коронавирус. 89 человек вылечились, 15 жителей не смогли побороть болезнь.

Об этом стало известно во вторник, 25 августа. Город остается на втором месте по уровню зараженности Covid-19.

Как сообщили на портале «Стопкоронавирус. РФ», в Ленобласти вирус подхватили еще 30 жителей. Также за сутки в России коронавирус нашли еще у 4 696 граждан. Из них 1 253 человека являются бессимптомными носителями инфекции.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге за сутки на коронавирус проверили более 15 тысяч человек.