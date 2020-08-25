В Петербурге за сутки коронавирус подтвердился у 179 человек, 15 — скончались

В Петербурге за сутки коронавирус подтвердился у 179 человек, 15 &#8212; скончались
Специалисты продолжают проверять жителей на коронавирус. Фото: pixabay

В Северной столице за сутки выявили еще 179 человек, которые подхватили коронавирус. 89 человек вылечились, 15 жителей не смогли побороть болезнь.

Об этом стало известно во вторник, 25 августа. Город остается на втором месте по уровню зараженности Covid-19.

Как сообщили на портале «Стопкоронавирус. РФ», в Ленобласти вирус подхватили еще 30 жителей. Также за сутки в России коронавирус нашли еще у 4 696 граждан. Из них 1 253 человека являются бессимптомными носителями инфекции.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге за сутки на коронавирус проверили более 15 тысяч человек.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
новости спб оставление в опасности происшествия


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Петербургскому ребцентру для животных «Велес» необходим веточный корм
В Вырице мужчину подозревают в развращении несовершеннолетней
Суд привлек «Френдс Арену» к ответственности за проведение детского мероприятия
На проспекте Авиаконструкторов из окна 10 этажа выпал двухлетний ребенок
На мать, которая бросила пьяного 9-летнего сына-инвалида, завели уголовное дело
Хулиганы, задымившие Невский проспект, выступали против акции ...
В Петербурге за сутки коронавирус подтвердился у 179 человек, 15 — ...
ЗВО: учения Балтфлота и общевойсковой армии на западе России носит плановый ...