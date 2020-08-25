В Петербурге за сутки на коронавирус проверили более 15 тысяч человек

В Северной столице продолжают проверять горожан на коронавирусную инфекцию нового типа. За минувшие сутки в городе успели обследовать более 15 тыс. жителей.

Об этом стало известно во вторник, 25 августа. За последние 24 часа тест на коронавирус сдали 15 тыс. 711 человек. Под наблюдением медиков остаются 169 горожан. Из них 6 — в обсерваторе, 163 — контактные.

Как сообщили в оперштабе по борьбе с болезнью, также за сутки было обработано 269 вызовов, поступивших по номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.

Напомним, о вспышке пневмонии неизвестного происхождения власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) 31 декабря 2019 года. Выяснилось, что возбудителем болезни является новый тип коронавируса. Уже 11 марта ВОЗ признала ситуацию пандемией.

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