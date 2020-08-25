Кипр с 28 августа откроет границу для некоторых категорий россиян

Въехать на территорию страны смогут только граждане, постоянно проживающие на острове, или дипломаты. Фото: pixabay

Въехать на территорию страны смогут только граждане, постоянно проживающие на острове, или дипломаты. Фото: pixabay

Власти Республики Кипр с 28 августа разрешили россиянам въезд в страну при условии двухнедельного карантина после въезда.

Минздрав Кипра разделил страны на три категории — A, B, C. В третью как раз и попала Россия. Как сообщили в пресс-релизе ведомства страны, попасть на Кипр смогут только россияне, постоянно проживающие на острове, члены их семей, дипломаты и те, у кого есть вид на жительство или спецразрешение на въезд.

Кроме того, все въехавшие на Кипр после карантина обязаны пройти тест на выявление инфекции.

Напомним, о вспышке пневмонии неизвестного происхождения власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) 31 декабря 2019 года. Выяснилось, что возбудителем болезни является новый тип коронавируса. Уже 11 марта ВОЗ признала ситуацию пандемией.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что во всем мире коронавирус зафиксировали у 23,5 миллиона человек.