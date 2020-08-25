Во всем мире коронавирус зафиксировали у 23,5 миллиона человек

Во всем мире коронавирус зафиксировали у 23,5 миллиона человек
Коронавирус продолжает набирать обороты. Фото: pixabay

К утру вторника в мире за время пандемии коронавирусную инфекцию зафиксировали у более 23,5 млн человек. Побороть болезнь не смогли более 811 пациентов.

Сегодня, 25 августа, стало известно, что число инфицированных Covid-19 выросло до 23 571 084 человек. Согласно данным университета Джона Хопкинса, 811 748 человек с подтвержденной пневмонией скончались. На данный момент США лидирует в антирейтинге по числу погибших и заболевших. На втором месте Бразилия, затем идет Мексика.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что белорусы примут участие в испытаниях российской вакцины от коронавируса.

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