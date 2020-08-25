Добровольно: белорусы примут участие в испытаниях российской вакцины от коронавируса

Белоруссия станет первой страной, куда будут поставлять российскую вакцину от инфекции Covid-19. Об этом договорились президенты Владимир Путин и Александр Лукашенко.

Соответствующую тему лидеры государств обсудили во время телефонного разговора. Также был поднят вопрос о сотрудничестве по борьбе с коронавирусом.

Как сообщили в пресс-службе главы республики, белорусские граждане добровольно примут участие в третьем этапе испытаний препарата.

Напомним, о вспышке пневмонии неизвестного происхождения власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) 31 декабря 2019 года. Выяснилось, что возбудителем болезни является новый тип коронавируса. Уже 11 марта ВОЗ признала ситуацию пандемией.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России начало учебного года могут перенести на октябрь. Такие меры необходимы из-за ежедневного выявления инфекции у около 5 тыс. граждан.