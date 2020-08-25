В России начало учебного года могут перенести на октябрь

Такая мера необходима из-за ежедневного выявления коронавируса у около 5 тыс. россиян ежедневно. Фото: pixabay

Такая мера необходима из-за ежедневного выявления коронавируса у около 5 тыс. россиян ежедневно. Фото: pixabay

Начало учебного года в России нужно перенести на месяц вперед, чтобы не провоцировать вторую волну инфекции Covid-19. Такое заявление сделал Депутат Госдумы Василий Власов (ЛДПР).

По его словам, перенос начала обучения на 1 октября необходима из-за ежедневного выявления инфекции у около 5 тыс. граждан.

Как сообщили РИА Новости со ссылкой на документ, речь идет об учреждениях дошкольного, начального, основного и среднего специального образования. Депутат добавил, что за счет переноса у детей и родителей появится больше времени на тестирование и не создаст резкого роста нагрузки на мединфраструктуру.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что некоторые классы в школах Петербурга отправят на карантин.