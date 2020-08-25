Онлайн-обучение: некоторые классы в школах Петербурга отправят на карантин

В Северной столице некоторые классы школ отправят на карантин и дистанционное обучение. Такой информацией родителей шокируют на собраниях.

Так, если в классе будет обнаружен хоть один обучающийся, подхвативший коронавирус, то он и его одноклассники отправятся домой. Обучение у школьников продолжится в дистанционном формате.

Как сообщила «Мойка78», в горуправлении уже готовят соответствующий регламент Роспотребнадзора. Точно такие же меры анонсировали и в столичных учебных заведениях.

Напомним, о вспышке пневмонии неизвестного происхождения власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) 31 декабря 2019 года. Выяснилось, что возбудителем болезни является новый тип коронавируса. Уже 11 марта ВОЗ признала ситуацию пандемией.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге растет суточная заболеваемость коронавирусом.