В Петербурге растет суточная заболеваемость коронавирусом

Эпидемиологическая обстановка в городе вновь может стать тревожной из-за прироста суточной заболеваемости.

Сегодня, 24 августа, оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией представил обновленную статистику по эпидемии. В Северной столице выявлено 182 новых случая COVID-19. Если еще 20 августа, количество новых случаев болезни составляло 160, то на протяжении последующих четырех дней фиксируется резкий прирост.

Стоит отметить и то, что прошедшие сутки прошли без новых летальных исходов. Медработники продолжают наблюдать за самочувствием 307 человек.

Всего за все время эпидемии в городе на Неве, наличие патогена в организме диагностировали у 35373 человек. Выздороветь удалось 25215 пациентам. Умерли от тяжелого течения болезни или осложнений 2342 пациента.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге за сутки на коронавирус обследовали почти 11 тыс. человек.