ТОП-3 вопросов про дистанционное обучение петербургских родителей министру просвещения РФ Сергею Кравцову

Gazeta.SPb.ru в преддверии 1 сентября собрала вопросы, волнующие родителей школьников. Ответы на них 28 августа даст министр просвещения РФ Сергей Кравцов. Со своей стороны комитет по образованию Петербурга начал опрашивать горожан с начала августа.

Частичная «дистанционка»

Некоторые родители сообщают, что часть школ просит «войти в положение» и согласиться на частичное дистанционное обучение. Граждане интересуются правомерностью таких предложений.

По данным администрации Пушкинского района Петербурга, откуда поступили вопросы, такой вариант развития событий вполне возможен из-за отсутствия свободных помещений в учебных учреждениях. Напомним, что, в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора за каждым классом должен быть закреплен отдельный кабинет.

«К сожалению, в школах Пушкинского района отсутствуют свободные помещения, так как в связи со значительным переполнением общеобразовательных учреждений под учебные нужды используются все имеющиеся помещения. В связи с этим родителям предлагаются различные пути организации учебного процесса в условиях пандемии, в том числе и дистанционное обучение по некоторым предметам – изобразительному искусству, музыке, физической культуре. Это является временной вынужденной мерой в условиях распространения новой коронавирусной инфекции»,

— сообщили в администрации Пушкинского района.

Очевидно, родителям также интересно, как быть, если возвращаться к новому формату не хочется или нет на то возможностей.

Дистанционное обучение? С удовольствием!

Однако есть и те, кто, если не с радостью, то из-за опасений за здоровье готов оставить детей дома. Ранее Gazeta.SPb.ru рассказывала, что среди петербуржцев нашлись желающие вернуться к дистанционному обучению. Причины те же: невозможность реализовать в школах все требования Роспотребнадзора и страх перед второй волной Covid-19.

В этом случае горожан интересует, как и куда следует обратиться, чтобы перевести ребенка на домашнее или семейное обучение, поскольку, по данным комитета по образованию, переход ребенка на дистанционный формат в индивидуальном порядке возможен только по состоянию здоровья.

«Дистанционка»? Только не это!

Некоторые родители сообщают о продолжении очного обучения лишь до 20 сентября. По их словам, такая информация появилась в школьных чатах. Дескать, после этого дети снова вернутся к «дистанционке». Логично предположить, что горожане хотели бы прояснить ситуацию и получить четкий ответ на вопрос — в каком формате будут проходить занятия в школах в новом учебном году и как отказаться от дистанционного обучения, если оно не устраивает.

Кроме того, Gazeta.SPb.ru пыталась выяснить, настроен ли Петербург на проведение торжественных линеек. Как сообщает комитет по образованию, делать это можно, но присутствовать на празднике могут лишь первоклассники и выпускники. Однако выяснилось, что с форматом Дня знаний определились не все учебные заведения города — некоторые из них все еще ждут указаний «сверху». Возможно, Сергей Кравцов сможет разрешить и это недопонимание.

Координирует работу комитета по образованию (врио председателя — Ирина Асланян) вице-губернатор Петербурга Ирина Потехина. Напомним, что ранее кресло главы ведомства занимала Жанна Воробьева, которая покинула свой пост 24 июля. Она была назначена специальным представителем губернатора Петербурга Александра Беглова.