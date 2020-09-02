Путин распорядится о выделении средств на решение вопросов с водоснабжением в Севастополе

Путин пообещал помочь Севастополю, испытывающему трудности из-за дефицита воды.

В среду, 2 сентября, состоялась рабочая встреча в формате видеоконференции между президентом России Владимиром Путиным и временно исполняющим обязанности губернатора Севастополя Михаилом Развозжаевым.

Глава региона отметил, что в Севастополе остро стоит вопрос с обеспечением города водой. Чтобы решить проблемы необходимо отремонтировать сети водоснабжения. Стоимость работ уже оценена в 3,6 миллиардов рублей. Далее в городе необходимо будет организовать переброску воды из реки Коккозка в Чернореченское водохранилище. На эти цели потребуется еще 3,8 миллиарда рублей. Об этом сообщают РИА-новости.

Путин выслушал все предложения Развозжаева и оценил важность каждого из них. Президент отметил, что вопрос является фундаментальным, и, что в ближайшее время передаст правительству соответствующие поручения. Губернатора в свою очередь он попросил согласовать процессы с федеральными органами власти и определить сроки проведения работ.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Путин отправит Развозжаева в Севастополь на замену Овсянникову.