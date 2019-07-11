Путин отправит Развожаева в Севастополь на замену Овсянникову

Путин лично принял отставку Овсянникова. Фото: kremlin.ru
Путин лично принял отставку Овсянникова. Фото: kremlin.ru

Губернатор Севастополя решил покинуть пост по собственному желанию.

Губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников уходит с поста по собственному желанию. Путин отправляет в качестве врио Михаила Развожаева, сообщил Дмитрий Песков в четверг 11 июля.

Дмитрий Овсянников управлял Севастополем с 18 сентября 2017 года. Он победил на прямых выборах, набрав 71% голосов. Является членом “Единой России”, ему 42 года. Причины ухода не уточняются, Путин лично принял отставку. Губернатор, как правило, избирается сроком на 5 лет.

Михаил Развожаев с 2014 по 2018 являлся замминистра РФ по делам Северного Кавказа. В 2018 году 1,5 месяца являлся врио главы Хакасии, является главой исполкома ОНФ.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что Путин и Зеленский провели первые переговоры.

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