Пять городов Ленобласти получили 300 млн рублей на создание комфортной среды

Кириши, Волхов, Ивангород, Новая Ладога и Сясьстрой получили из федерального бюджета 300 миллионов рублей на воплощение проектов по организации комфортной среды.

Об этом в среду, 2 сентября, информирует пресс-служба правительства Ленинградской области. Вышеперечисленные пять городов выиграли конкурс проектов по созданию комфортной среды в малых городах и исторических поселениях. Так, в Киришах появится парк «Прибрежный» в центре города на берегу Волхова, пишет портал 47channel.ru.

В Волхове на парадной части центральной площади создадут павильон «Встреча», где будут организовывать развлекательные мероприятия для жителей. А в Ивангороде вдохнут новую жизнь в исторический квартал Парусинка, который станет туристическим центром и арт-кластером. Новая Ладога восстановит атмосферу старинного купеческого города на берегу реки Волхов, а Сясьстрой похвастается обновленным городским парком и пляжем «Сосновый бор» на реке Сясь.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти наградили школьников, совершивших героические поступки.