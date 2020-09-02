Школьников в Ленобласти наградили знаком «Горячее сердце» за героические поступки

Третьеклассник из деревни Горбунки в Ленобласти и семилетняя девочка из Всеволожска получили знаки «Горячее сердце» за спасение утопающей одноклассницы и донорство костного мозга.

Проект «Горячее сердце» признан отмечать и поддерживать детей и молодёжь в возрасте до 23 лет, совершивших поступки, достойные признания и уважения. Первым лауреатом почётной награды стал Илья Каулио из деревни Горбунки, который в феврале 2020 года спас свою одноклассницу, которая провалилась под лед. Школьник подполз к полынье, где тонула девочка, и за руку вытащил её на сушу.

На торжественной церемонии награждения в школе Новоселья сегодня, 2 сентября, знак «Горячее сердце» Илье вручили губернатор Ленобласти Александр Дрозденко и замглавы областного правительства по социальным вопросам Николай Емельянов, передает телеканал ЛенТВ24. Кроме того, знака отличия удостоят Екатерину Любушкину из Всеволожска, которая в семь лет стала донором костного мозга для своего брата.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербургскую пенсионерку наградили за содействие в поимке двух вандалов.