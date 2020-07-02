Пенсионерку из Петербурга наградили за противостояние двум графистам

Пенсионерку из Петербурга наградили за противостояние двум графистам
Пенсионерку наградили почетной грамотой за активную жизненную позицию. Фото: УТ МВД России по СЗФО

Жительницу Петербурга наградили почетной грамотой после встречи с двумя хулиганами. Пенсионерка пыталась помешать нанесению граффити на выгон поезда и получила травму.

Вечером 59-летняя женщина возвращалась домой электропоездом. На станции Чаща она заметила двух молодых людей. На её глазах они раскрашивали вагоны краской из аэрозольных баллончиков, сообщает пресс-служба УТ МВД России по СЗФО.

Пенсионерка решила им помешать и сделала замечание. Один из молодых людей отреагировал на это агрессивно и толкнул женщину. В результате этого она получила травму колена.

После стычки с граффистами пенсионерка обратилась в транспортную полицию. По подозрению задержали 19-летнего первокурсника мединститута и 22-летнего грузчика. В отношении младшего из них возбуждено уголовное дело по статье «хулиганство», в отношении второго — «вандализм».

Женщину поблагодарили за помощь в пресечении нарушения общественного порядка и вручили ей почетную грамоту за активную жизненную позицию.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что неизвестные вандалы повредили один из символов Петербурга — часть ансамбля из четырех скульптур под названием «Укротители коней» Петра Клодта.

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Пенсионерку из Петербурга наградили за противостояние двум графистам