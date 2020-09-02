Молодым специалистам в России хотят назначить дополнительные выплаты

Российские власти вводят дополнительные надбавки для молодых специалистов, недавно выпустившихся из вузов.

Ежемесячно молодые люди, работающие в социально и экономически значимых сферах деятельности, могут рассчитывать на дополнительные 12 тысяч рублей к зарплате. При этом опыт работы не имеет значения, но имеет значение возраст: выпускник должен быть не старше 30 лет.

Кроме того, в случае, если недавно окончивший университет специалист переезжает на работу в другой город, но руководство не предоставляет ему служебное жилье, выплата будет на 10 тысяч рублей больше и составит 22 тысячи, информирует Primpress.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин распорядился выделить из бюджета еще 22 миллиарда рублей на выплаты медицинским и социальным работникам, трудящимся в условиях пандемии коронавирусной инфекции.