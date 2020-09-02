Мишустин выделил еще 22 млрд на выплаты медикам и соцработникам

Премьер-министр России Михаил Мишустин выделил дополнительные средства на президентские выплаты медицинским и социальным работникам в рамках борьбы с Covid-19.

Так, выплаты получат врачи, медсестры, водители машин скорой помощи и работники соцучреждений, которые помогают больным с коронавирусной инфекцией нового типа. Соответствующее распоряжение подписал Мишустин.

Как сообщили на сайте Кабинета министров РФ, на поддержку медработников направят еще почти 22 млрд рублей. Более 321 млн рублей пойдут на выплаты сотрудников центров ФМБА, еще более 1,8 млрд рублей — работников соцучреждений: домов престарелых и интернатов для инвалидов.

Напомним, о вспышке пневмонии неизвестного происхождения власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) 31 декабря 2019 года. Выяснилось, что возбудителем болезни является новый тип коронавируса. Уже 11 марта ВОЗ признала ситуацию пандемией.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что каждый десятый петербуржец имеет антитела к коронавирусу. В тестировании участвовали более тысячи местных жителей, которым больше 18 лет. Здоровье добровольцев проверялось в период с 17 июля по 12 августа.