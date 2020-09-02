Внутри звезд может находиться высокоинтеллектуальная жизнь

Авторы гипотезы даже не пытаются представить, как могут выглядеть такие атомные организмы. Фото: pixabay.com

Авторы гипотезы даже не пытаются представить, как могут выглядеть такие атомные организмы. Фото: pixabay.com

Нью-йоркские ученые-физики Евгений Чудновский и Луис Анчордоки считают, что внутри звезд может находится жизнь, похожая на организмы, существующие на Земле.

Космические цепочки магнитных монополей, подобных нашим ДНК и РНК, могут стать основой для инопланетной жизни внутри звезд. Теорию о создании звездами сложных структур под воздействием турбулентности Чудновский совместно со своим партнером Александром Виленским выдвинул еще в 1988 году.

Теперь авторы гипотезы исследуют способы обнаружить признаки присутствия атомных организмов внутри звезд. Предположительно, живые существа могут использовать часть энергии космического тела, в котором обитают, для своих потребностей, а значит, эти звезды должны охлаждаться быстрее, чем предполагают расчеты. Хотя такие звезды во Вселенной известны, подтверждения этой теории, однако, пока нет.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в августе мимо Земли пролетело около 80 астероидов.