Роскосмос: в августе астероиды стремились к Земле около 80 раз

Астероиды из группы Аполлонов в августе 80 раз сближались с Землей. По данным Роскосмоса, астероиды из этой группы довольно часто приближаются к нашей планете. В августе самый близкий «подлет» составили менее 8 тыс. км.

Большинство подлетевших в августе к Земле астероидов — новые, только десять объектов были обнаружены ранее. В Роскосмосе отметили, что после фиксации объектов рассчитываются их орбиты и возможная угроза для Земли.

Напомним, ранее NASA предупредило, что к Земле летит астероид, чей диаметр составляет от 22 до 49 метров. 1 сентября этот астероид под названием 2011 ES4 пролетит мимо Земли на расстоянии 120 тыс. км. Его скорость составит восемь километров в секунду.

Этот астероид был открыт в 2011 году. Он относится к категории аполлонов — это астероиды, чби орбиты пересекают орбиту Земли. Еще в 2011 году была рассчитана вероятность столкновения 2011 ES4 с Землей. Ее признали несущественной.