Размер астероида 2011 ES4, который пролетит мимо Земли 1 сентября на опасно близком расстоянии, составляет от 22 до 49 метров, то есть примерно как дом в 5-13 этажей.
О встрече с космическим объектом, грядущей в ближайший вторник, сообщило американское космическое агентство NASA в своем официальном Twitter. Специалисты отмечают, что минимальное расстояние между астероидом и Землей приблизится к 120 тысячам километров, что в три раза ближе, чем Луна, находящаяся в 384 тысячах километров от нашей планеты.
2011 ES4 пролетит мимо со скоростью 8,16 километров в час в 19:12 по московскому времени. При этом эксперты оценивают небесное тело лишь как «потенциально опасное», то есть реальной угрозы для обитателей Земли он, к счастью, не представляет.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что финансирование российской федеральной космической программы сократили на 150 млрд рублей.