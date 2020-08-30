Огромный опасный астероид пролетит мимо Земли 1 сентября

Астероид размером с многоэтажку пролетит мимо Земли в семь часов вечера по Москве. Фото: pixabay.com

Астероид размером с многоэтажку пролетит мимо Земли в семь часов вечера по Москве. Фото: pixabay.com

Размер астероида 2011 ES4, который пролетит мимо Земли 1 сентября на опасно близком расстоянии, составляет от 22 до 49 метров, то есть примерно как дом в 5-13 этажей.

О встрече с космическим объектом, грядущей в ближайший вторник, сообщило американское космическое агентство NASA в своем официальном Twitter. Специалисты отмечают, что минимальное расстояние между астероидом и Землей приблизится к 120 тысячам километров, что в три раза ближе, чем Луна, находящаяся в 384 тысячах километров от нашей планеты.

2011 ES4 пролетит мимо со скоростью 8,16 километров в час в 19:12 по московскому времени. При этом эксперты оценивают небесное тело лишь как «потенциально опасное», то есть реальной угрозы для обитателей Земли он, к счастью, не представляет.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что финансирование российской федеральной космической программы сократили на 150 млрд рублей.