Финансирование федеральной космической программы урезали на 150 млрд рублей

Финансирование федеральной космической программы урезали на 150 млрд рублей
Рогозина возмутило непонимание важности ФПК. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

До 2025 года федеральная космическая программа (ФКП) будет получать значительно более скромное финансирование.

Бюджет ФКП сократили на 150 миллиардов рублей. Дмитрий Рогозин, генеральный директор Роскомоса, реализующего эту программу, уверен, что подобные лишения негативно повлияют на развитие отечественной космической отрасли. По документам субсидирование ФПК составляет 1 трлн 406 млрд рублей, но фактически стало на 150 млрд меньше.

«Это не считая предполагаемого секвестра космических программ, который связан с падением дохода федерального бюджета», — подчеркнул глава Роскосмоса. Он призвал государство вернуть в полном объеме средства, необходимые для дальнейшего развития ФПК.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербургские ученые изобрели способ избавления от космического мусора.

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