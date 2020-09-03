УФАС заставила петербургскую школу внести изменения в документацию по организации питания

УФАС заставила петербургскую школу внести изменения в документацию по организации питания
Комиссия предписала школе внести изменения в конкурсную документацию. Фото: pixabay

УФАС Северной столицы рассмотрел жалобу ООО «Агроторг» на действия комитета госзаказа школы при закупках на питание в 2020-2021 годах.

Об этом стало известно в четверг, 3 сентября. Речь идет об учебном заведении №489, которое расположено в Московском района города. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 168,9 млн рублей.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, в результате заседания комиссия признала жалобу частично обоснованной. Уполномоченный орган и заказчик установили порядок оценки заявок по показателю «качество».

УФАС выдало школе предписание о внесении изменений в конкурсную документацию.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что УФАС выявила картель на рынке благоустройства в Петербурге на сумму 230 миллионов.

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