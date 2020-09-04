ТОП-8 фестивалей Петербурга, которые состоятся в эти выходные

Этническая, электронная и авангардная музыка, бал под открытым небом, дефиле в кокошниках, битва за кубок Александра Невского, Довлатов и многочисленные спектакли: Gazeta.SPb.ru рассказывает о крупных петербургских фестивалях, которые пройдут с 4 по 6 сентября.

Фестиваль этнической музыки «ЭтоЭтно»

В этом году он пройдет во второй раз. В Александровском парке перед зданием театра «Мюзик-Холл» вечером в пятницу, 4 сентября, выступят гитарист-виртуоз Дидюля, петербургские группы «ТЕСТО», Dobranotch и Folk Fashion Band Marffa. Днем в субботу, 5 сентября, на сцену поднимутся заслуженная артистка РФ Марина Капуро и группа GoKirtan, а также музыкальные коллективы Orisha Sound и «Неизвестный композитор». Вечером того же дня можно будет послушать оркестр «Северная Симфониетта» под управлением Фабио Мастранджело, грузинского певца Левана Кбилашвили и группу «Арагви», а также московскую группу «Namgar».

Фестиваль водных фонариков

Он будет идти целых три дня — с 4 по 6 сентября — в Юсуповском саду. Гостей поприветствуют леди в пышных нарядах и их кавалеры во фраках — впервые в рамках Фестиваля водных фонариков состоится исторический бал под открытым небом. Гости будут наслаждаться великолепной музыкой и огненно-пиротехническим шоу, а также загадывать желания — на входе каждому выдадут по набору из фонарика-лотоса и фонарика-куба.

Фестиваль «Русская душа»

Он пройдет 5 сентября во дворах Капеллы и объединит более двухсот артистов, творческих коллективов, дизайнеров, художников и фотографов. В программе: иммерсивное шоу, русский молодежный флэш-моб, молодежный креативный дизайн-проект с элементами русского стиля, дефиле моделей в кокошниках при участии известных дизайнеров Петербурга, масштабный фотопроект «Взгляд поколений», специальные фотозоны с возможностью создать собственный образ в русском стиле, мастер-классы с использованием современных видов творчества на тему русской культуры.

Фестиваль «Дух времени»

Он состоится 5 сентября на территории Муринского парка, соберет воедино и продемонстрирует многочисленные возможности самовыражения для подростков и молодежи как района, так и города. Организаторы решили объединить несколько тематических площадок, посвященных спорту, музыке, танцам и другим направлениям. Не забыли и о традициях. На одной из площадок разместится ристалище для проведения исторического турнира «Кубок Александра Невского». Представители различных клубов реконструкции развернут экспозиционный полевой лагерь, познакомятся и пообщаются со всеми желающими примкнуть к военно-историческому движению.

Фестиваль «День Д»

В субботу и воскресенье петербуржцев и гостей города будет ждать программа из 30 событий, в числе которых лекции, экскурсии и уличные спектакли. Основной темой фестиваля «День Д» станет «бронзовый век» русской культуры — 1960-1970 годы. Посетители смогут посетить лекцию Дмитрия Быкова «Высоцкий и Бродский», посмотреть выставку работ художника Михаила Беломлинского и послушать концерт «Довлатов Jazz».

STEREOLETO 2020

5 и 6 сентября в креативном пространстве «Севкабель порт» выступят Земфира, Noize MC, Хаски, СБПЧ, РАДАР, Cream Soda, Молчат Дома, Папин Олимпос, Свидание, Хадн Дадн, СОЮЗ, UNDERHOOD, Со мною вот что, Недры, Краснознаменная дивизия имени моей бабушки, Алена Швец, Intelligency, Друг Диджея, Меджикул, PLOHO, Анна Ворфоломеева, Трипинадва, Деревянные Киты и другие популярные исполнители.

GAMMA FESTIVAL 2020

Этот фестиваль в Петербурге пройдет в пятый раз. Наш город вновь станет эпицентром актуальной электронной и авангардной музыки и медиаискусства. 2 уникальные ночи — 5-6 сентября — в этом году будут наполнены насыщенной программой, несколько десятков ярких музыкантов и диджеев представят свое видение актуальной музыки на нескольких сценах. Так, одним из хайлайтов GAMMA 2020 станет Дельфин с премьерой лайва и своего нового проекта Механический Пёс.

Фестиваль театрального искусства для детей «Арлекин»

XVII Всероссийский фестиваль театрального искусства для детей «Арлекин» и конкурс на соискание Российской Национальной театральной премии «Арлекин» пройдут онлайн с 7 по 16 сентября. Программа включает 9 конкурсных, 9 внеконкурсных спектаклей и разнообразную Специальную программу. Так, театр «Зазеркалье» представит свою недавнюю премьеру – оперу для детей от 6 лет «Алиса в Зазеркалье». Московский театр «Тень» Ильи Эпельбаума и Майи Краснопольской приглашает зрителей в «Театр воображения. Антология № 2. Театр для детей» и покажет специально для фестиваля «Арлекин» сочиненные спектакли «Хомячок – теплый бочок» (бэби-театр); «Дед Мороз-Superstar» (новогодний утренник для младших школьников); «Голое платье короля» (спектакль для среднего школьного возраста); «Про Чайку» (спектакль для старшеклассников по литературе из школьной программы).

В этом году в программа «Арлекина» максимально обращена к подросткам. Это спектакли «…и звали его Домино» (Бурятский республиканский театр кукол «Ульгэр», Улан-Удэ, режиссеры — Яна Тумина, Александр Балсанов), «Дом с башенкой» (Российский академический молодежный театр, Москва, режиссер — Екатерина Половцева), «Дети ворона» (Центр поддержки культурных инициатив «Арт-Проект», Центр им. Вс. Мейерхольда, Москва, режиссер — Екатерина Корабельник) и др.