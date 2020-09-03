Стало известно, как будут работать мобильные прививочные пункты в Петербурге

Петербургский комитет по здравоохранению опубликовал график работы мобильных прививочных пунктов.

Такие пункты размещают у самых оживленных станций метро, а также у железнодорожных станций и в торговых центрах. С расписанием можно ознакомиться на странице ведомства в социальной сети «ВКонтакте». В большинстве районов будет работать по несколько пунктов.

Как пояснили в ведомстве, все машины обрабатывают до и после смены, вакцинируют пациентов, соблюдая, социальную дистанцию, а у каждого пациента измеряют температуру.

Бесплатно сделать прививку может любой желающий при предъявлении паспорта.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что испытания вакцин от коронавируса продлятся до 2022 года. Речь идет о вакцине, которую разрабатывают в центре Гамалеи. Разрешение на пострегистрационные исследования вакцины с участием 40 тыс. добровольцев министерство здравоохранения выдало 25 августа.