Стало известно, как будут работать мобильные прививочные пункты в Петербурге

Стало известно, как будут работать мобильные прививочные пункты в Петербурге
Петербуржцам начинают делать прививки. Фото: Gazeta.SPb.ru/Николай Овсянников

Петербургский комитет по здравоохранению опубликовал график работы мобильных прививочных пунктов.

Такие пункты размещают у самых оживленных станций метро, а также у железнодорожных станций и в торговых центрах. С расписанием можно ознакомиться на странице ведомства в социальной сети «ВКонтакте». В большинстве районов будет работать по несколько пунктов.

Как пояснили в ведомстве, все машины обрабатывают до и после смены, вакцинируют пациентов, соблюдая, социальную дистанцию, а у каждого пациента измеряют температуру.

Бесплатно сделать прививку может любой желающий при предъявлении паспорта.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что испытания вакцин от коронавируса продлятся до 2022 года. Речь идет о вакцине, которую разрабатывают в центре Гамалеи. Разрешение на пострегистрационные исследования вакцины с участием 40 тыс. добровольцев министерство здравоохранения выдало 25 августа.

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