Дрозденко выступил на закрытии эстафеты Вечного огня

Дрозденко хочет, чтобы жители Ленобласти не забывали о подвиге предков. Фото: ЛенТВ24

Дрозденко хочет, чтобы жители Ленобласти не забывали о подвиге предков. Фото: ЛенТВ24

Он рассказал, что теперь у каждого километрового столба Дороги Жизни установлена частичка Вечного огня.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко принял участие в эстафете Вечного огня, которая состоялась сегодня, 3 сентября. Он, выступая у мемориала «Разорванное кольцо» во Всеволожске, заявил, что теперь у каждого километрового столба Дороги Жизни оставлена частичка Вечного огня. Это нужно, чтобы сохранить память о подвиге Ленинграда и его жителей, пишет «ЛенТВ24».

«Это напутствие сегодняшнему и будущему поколению. Нужно помнить героизм защитников Ленинграда — всех, кто оборонял и спасал город»,

— добавил Дрозденко.

Перед этим глава региона возложил цветы к братской могиле.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге нашли женщину, затушившую газировкой Вечный огонь. С хулиганкой провели разъяснительную работу и привлекли к административной ответственности.