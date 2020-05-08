В Петербурге нашли женщину, затушившую газировкой Вечный огонь

В Петербурге нашли женщину, затушившую газировкой Вечный огонь
Вечный огонь на Марсовом поле был залит газировкой и закидан бутылками. Фото: pixabay.com

Петербургские правоохранители разыскали женщину, затушившую Вечный огонь на Марсовом поле. Она призналась, что сделала это нечаянно

Инцидент произошел в среду, 6 мая, около четырех часов утра. Вечный огонь был залит газировкой и закидан бутылками. По данным пресс-службы компании «ПетербургГаз», горение было оперативно восстановлено. По данным полиции, огонь затушила нетрезвая женщина.

Как сообщили РИА Новости, виновницей оказалась 27-летняя мать двоих детей.

С хулиганкой провели разъяснительную работу и привлекли к административной ответственности.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в течение десяти минут к мемориалу прибыла бригада газовой службы и восстановила горение.

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