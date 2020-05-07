Неизвестная в спортивном костюме потушила газировкой Вечный огонь на Марсовом поле

Неизвестная в спортивном костюме потушила газировкой Вечный огонь на Марсовом поле
Вечный огонь на Марсовом поле был залит газировкой и закидан бутылками. Фото: pixabay.com

В Петербурге неизвестная в спортивном костюме затушила пламя Вечного огня. Горение было оперативно восстановлено.

Все произошло в среду, шестого мая, около четырех часов утра на Марсовом поле. Женщина, которую зафиксировали камеры наблюдения, залила огонь газировкой. В течение десяти минут к мемориалу прибыла бригада газовой службы и восстановила горение.

Как сообщили РИА Новости со ссылкой на компанию «ПетербургГаз», повреждений памятника не выявлено.

Вечный огонь на Марсовом поле, зажженный в центре памятника «Борцам революции» в 1957 году, стал первым в стране.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о задержании подростка, закидавшего Вечный огонь снегом. Инцидент произошел в декабре прошлого года. Мальчик сбежал с места происшествия, как только огонь погас. Повреждений на мемориале не выявили.

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