Неизвестная в спортивном костюме потушила газировкой Вечный огонь на Марсовом поле

В Петербурге неизвестная в спортивном костюме затушила пламя Вечного огня. Горение было оперативно восстановлено.
Все произошло в среду, шестого мая, около четырех часов утра на Марсовом поле. Женщина, которую зафиксировали камеры наблюдения, залила огонь газировкой. В течение десяти минут к мемориалу прибыла бригада газовой службы и восстановила горение.
Как сообщили РИА Новости со ссылкой на компанию «ПетербургГаз», повреждений памятника не выявлено.
Вечный огонь на Марсовом поле, зажженный в центре памятника «Борцам революции» в 1957 году, стал первым в стране.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала о задержании подростка, закидавшего Вечный огонь снегом. Инцидент произошел в декабре прошлого года. Мальчик сбежал с места происшествия, как только огонь погас. Повреждений на мемориале не выявили.