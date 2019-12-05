Полицейские поймали подростка, закидавшего Вечный огонь снегом

Полицейские поймали подростка, закидавшего Вечный огонь снегом
Полицейские задержали подростка. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В Северной столице сотрудники правоохранительных органов задержали подростка, который, согласно предварительным данным, потушил Вечный огонь на Марсовом поле. Молодой человек забросал мемориал снегом.

Сам инцидент произошел в среду, 4 декабря. Юноша сбежал с места происшествия, как только огонь погас.

В настоящее время полицейские выясняют обстоятельства произошедшего, устанавливаются все детали. Как сообщает 78.ru, задержанному 12 лет.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что хулиганы закидали Вечный огонь снегом в вечернее время. В результате проверки на мемориале не выявили никаких повреждений.

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