Полицейские поймали подростка, закидавшего Вечный огонь снегом

В Северной столице сотрудники правоохранительных органов задержали подростка, который, согласно предварительным данным, потушил Вечный огонь на Марсовом поле. Молодой человек забросал мемориал снегом.

Сам инцидент произошел в среду, 4 декабря. Юноша сбежал с места происшествия, как только огонь погас.

В настоящее время полицейские выясняют обстоятельства произошедшего, устанавливаются все детали. Как сообщает 78.ru, задержанному 12 лет.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что хулиганы закидали Вечный огонь снегом в вечернее время. В результате проверки на мемориале не выявили никаких повреждений.