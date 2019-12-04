Вандалы закидали снегом Вечный огонь на Марсовом поле

Вандалы закидали снегом Вечный огонь на Марсовом поле
Сейчас Вечный огонь вновь продолжает свою работу. Фото: pixabay.com

Вечный огонь на Марсовом поле в Петербурге потух из-за хулиганов. Неизвестные закидали мемориал снегом.

Инцидент произошел вечером среды, 4 декабря. Нарушителей пока не нашли, однако правоохранительные органы устанавливают личности причастных к акту вандализма. На данный момент сотрудники «ПетербургГаз», оперативно выехавшие на место происшествия, проверили мемориал и не выявили никаких повреждений.

МВД проводит проверку по факту случившегося.

Сейчас Вечный огонь вновь радует своим пламенем прохожих и напоминает о трагических и важных событиях всех войн и революций, жертвами которых пали множество людей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петроградском районе Петербурга посетитель кафе, выпив лишнего, «поделился» спиртным с музыкальным оборудованием заведения, чем вывел его из строя.

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Вандалы закидали снегом Вечный огонь на Марсовом поле
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