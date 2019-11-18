Житель Петербурга выпил лишнего и начал хулиганить в кафе

Житель Петербурга выпил лишнего и начал хулиганить в кафе
Сумма ущерба устанавливается.Фото:Pixabay

В Петроградском районе Петербурга задержан мужчину, который повредил имущество кафе.

Мужчина, находясь в кафе, расположенном в Александровском парке, из хулиганских побуждений залил спиртным напитком музыкальное оборудование заведения, сообщили gazeta.spb.ru в пресс-службе ФГКУ «УВО ВНГ РФ по Петербургу и Ленобласти. Работники кафе, увидев это, сразу же нажали кнопку тревожной сигнализации, после чего к объекту прибыл наряд вневедомственной охраны.

Сотрудники Росгвардии задержали хулигана на месте происшествия, а затем передали его сотрудникам полиции. Сумма ущерба устанавливается.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Курортном районе пьяный мужчина разбил лобовое стекло микроавтобуса.

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