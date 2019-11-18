В Курортном районе пьяный мужчина разбил лобовое стекло микроавтобуса

В Курортном районе пьяный мужчина разбил лобовое стекло микроавтобуса
Сумма ущерба составила 7 тыс. рублей. Фото: Pixabay

В Курортном районе Петербурга задержан мужчину, который повредил микроавтобус.

Наряд вневедомственной охраны, патрулирования, получил информацию о том, что около дома № 659 на Приморском шоссе мужчина повредил автомобиль Ford Transit, сообщили gazeta.spb.ru в пресс-службе ФГКУ «УВО ВНГ РФ по Петербургу и Ленобласти.

Сотрудники Росгвардии задержали на месте происшествия нетрезвого мужчину, который разбил лобовое стекло микроавтобуса.

Сумма ущерба составила 7 тыс. рублей. Задержанный был передан сотрудникам полиции.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что двое петербуржцев в нетрезвом виде разгромили четыре автомобиля.

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