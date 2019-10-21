Двое петербуржцев в нетрезвом виде разгромили четыре автомобиля

Один из них прыгал на капотах припаркованных автомобилей, при этом перебегая с одной машины на другую.Фото: Pixabay

Один из них прыгал на капотах припаркованных автомобилей, при этом перебегая с одной машины на другую.Фото: Pixabay

В Красносельском и Красногвардейском районах были задержаны двое нетрезвых мужчин в возрасте 41 и 36 лет, которые повредили четыре иномарки.

В 4:20 20 октября в центр оперативного управления отдела вневедомственной охраны по Красногвардейскому району Петербурга поступил звонок от консьержа дома №13 на улице Тухачевского, который сообщил о том, что рядом со зданием мужчина громит автомобили, сообщили в пресс-службе ФГКУ УВО ВНГ РФ по Петербургу и Ленобласти. На месте происшествия сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который из хулиганских побуждений разбил стекло двери и оторвал боковое зеркало заднего вида у машины Opel Astra, а также оторвал левое зеркало у автомобиля Land Rover.

Задержанный был передан сотрудникам 66 отдела полиции. Сумма ущерба устанавливается. Аналогичный случай произошел чуть позже в Красносельском районе города. В 5:20 к наряду вневедомственной охраны, находившемуся на маршруте патрулирования, обратился мужчина, который сообщил о том, что около дома №55 на Ленинском проспекте нетрезвый мужчина прыгает на капотах припаркованных автомобилей, при этом перебегая с одной машины на другую. Сотрудники Росгвардии незамедлительно направились по указанному адресу, где задержали гражданина, который из хулиганских побуждений повредил капоты автомобилей Ford Mondeo и Chevrolet Lacetti. Задержанный был передан сотрудникам 74 отдела полиции. Сумма ущерба устанавливается.

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