Бродячий енот устроил погром в московском кафе

Бродячий енот украл печеньки и устроил настоящий погром в московском кафе.

Зверек раскидал по полу печеньки и салфетки. Сотрудники кафе заперли буйного енота в клетке, но ему удалось сбежать.

«Утром животное украло почти пачку печенек. Как он (енот) попал в район Шаболовки, тем более в кафе — остается загадкой. Официант-полицейский с этим разобрался и посадил в нашу тюрьму. В ней наш герой ожидал дальнейшую участь , пока мы не решили забрать его к себе домой до обнаружения хозяина.», — сообщило заведение сообщило на своей странице в Instagram.

Сотрудники кафе приютили енота и теперь разыскивают его хозяина.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что на канале Грибоедова петербуржцы выцепили из рук нерадивого фотографа двух детенышей енота-полоскуна.