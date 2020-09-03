Во Фрунзенском районе заработал Центр по борьбе с инсультом

Отмечается, что пациенты смогут быстрее восстанавливаться.

Во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга 2 сентября, открылся «Районный центр по борьбе с инсультом» на базе поликлинике №44. Об этом сообщили в администрации города.

Отмечается, что основная задача центра – помочь пациентам проходить реабилитацию и восстановление в короткие сроки. На эти цели из бюджета Северной столицы выделили 1,8 миллионов рублей. Чтобы попасть к врачу-эрготерапевту, нужно обратиться за направлением к неврологу или лечащему врачу.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Дмитрий Дибров после инсульта пьет «рюмку с пилюлями». Телеведущий впервые прокомментировал свое самочувствие и поделился интересными фактами.