Дмитрий Дибров после инсульта пьет «рюмку с пилюлями»

Телеведущий впервые прокомментировал свое самочувствие и поделился интересными фактами.

Телеведущий Дмитрий Дибров в эфире передачи «Секрет на миллион» с Лерой Кудрявцевой рассказал, какова жизнь после инсульта. Он отметил, что ему пришлось сменить сразу несколько привычек – так, например, знаменитость избавился он алкоголя. Теперь вместе рюмки спиртного у Диброва «рюмка с пилюлями». При этом он отметил, что ни о чем не жалеет.

Помочь пережить непростой период в жизни Диброву помогла его супруга Полина. Она заботилась о нем и дарила ему внимание – только благодаря этому телеведущий быстро восстановился. Дибров добавил, что очень любит свою жену и ни на кого ее бы не променял.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Дибров сдержал обещание, данное Малышевой. Телеведущий перестал курить.