Дибров сдержал обещание, данное Малышевой

Телеведущий перестал курить.

Об этом стало известно сегодня, 25 мая. Обо всем телеведущий Дмитрий Дибров рассказал в эфире программы «Звезды сошлись» на канале НТВ. Он рассказал, что после госпитализации в феврале пришлось крепко задуматься о своем образе жизни. Подруга знаменитости, врач и телеведущая Елена Малышева, настояла на том, чтобы он бросил курить. Она заверила, что иначе он не побывает на свадьбе своих детей. Дибров дал клятву, что откажется от пагубной привычки.

Он отметил, что микроинсульт заставил его пересмотреть взгляд на свою жизнь. Врачи его предупредили: после первого инсульта может быть второй.

«Скажите, нам не убирать пока вашу коечку больничную? Вы еще к нам вернетесь? Или все-таки вы бросите курить?»

— спросили медики Диброва.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что «Модный приговор» вел Дмитрий Дибров. Историк моды находился на двухнедельном карантине и не может сниматься.