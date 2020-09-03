Дочка Славы получила первую музыкальную премию

21-летняя артистка пошла по стопам звездной матери и тоже запела.

Дочка Славы Александра выступила вместе с матерью на музыкальной премии «Жара Kids Awards». Мероприятие посвятили всероссийскому Дню знаний, на нем выступали звезды со своими детьми. Александра смогла покорить собравшихся своим красивым голосом, а также эффектным внешним видом. После выступления ей вручили музыкальную премию.

«Выступили вчера с котиком! Мамина дочь получила свою первую награду! Спасибо всем за поддержку!!!»

— написала Слава в своем Instagram.

Пользователи в комментариях удились, насколько талантливая у певицы дочь и пожелали ей успехов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в США объявили имена номинантов на премию «Эмми-2020». Телевизионная премия «Эмми» пройдет 20 сентября уже в 72 раз.