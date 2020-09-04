Ученый: население России существенно сократится к 2100 году

Население России к концу века уменьшится на 40 миллионов человек. Однако на этот прогноз может повлиять коронавирусная пандемия, и показатели будут еще хуже.

Такие сведения приводи один из авторов глобального научного прогноза по численности населения планеты директор Университета здоровья населения Вашингтона профессор Али Мокдад.

Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на слова ученого, к XXII веку население России составит всего 106 миллионов человек вместо 146 миллионов. По словам Мокдада, в России стремительно падает коэффициент рождаемости. Также исследование обратили внимание на влияние уровня образования на рождаемость: оказалось, что чем более женщина образована, тем позже она решает завести семью и детей. Аналогичное поведение характерно и для других стран.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что население России рекордно сократится в 2020 году.